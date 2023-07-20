Возможно связанные с Украиной мошенники представляются сотрудниками пензенского ФСБ

Пресс-служба УФСБ по Пензенской области предупреждает об участившихся случаях мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками службы.

Правоохранители выяснили, что в последнее время жители Пензы начали получать звонки от незнакомцев, представляющихся сотрудниками ФСБ. Параллельно с разговором злоумышленники присылают горожанам в мессенджере поддельные повестки с требованием прийти на допрос в качестве подозреваемого по уголовному делу, затем начинают требовать деньги.

«Имеются основания полагать, что данная группа лиц осуществляет свою противоправную деятельность в интересах украинских националистических вооруженных формирований», — говорится в релизе.

Жителей региона просят не поддаваться на провокации и сообщать полиции о каждом аналогичном факте.

Дарья Васенина