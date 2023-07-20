Житель Краснодара осужден на шесть лет за фейки о Вооруженных силах РФ

В Краснодаре вступил в силу приговор местному жителю Александру Сомрякову, который приговорен к шести годам колонии общего режима за публичное распространение заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ, сообщают пресс-служба судов и пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Противоправная деятельность Александра Сомрякова была выявлена и пресечена управлением ФСБ России по Краснодарскому краю.

Правоохранительным органам стало известно, что в апреле 2022 года на своей странице в одной из социальных сетей мужчина разместил ложную информацию о действиях Вооруженных сила РФ в Буче и Мариуполе в ходе специальной военной операции. Александр Сомряков частично признал вину и пояснил, что за счет скандального сообщения он хотел получить больше подписчиков, лайков и комментариев.

Суд назначил Александру Сомрякову дополнительное наказание в виде запрета на публикации в интернете на срок четыре года.

Анна Перова, Краснодар