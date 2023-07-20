Оператора в Татарстане привлекли к ответственности за пропуск вызова с подменного номера

В Татарстане оператора связи привлекли к административной ответственности за пропуск вызова с подменного номера. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Установлено, что в июле этого года на номер жительницы Лаишевского района Татарстана позвонили неизвестные, обманом похитившие у нее 85 тыс. руб. При этом они связывались с женщиной через иностранного оператора связи с использованием якобы российского номера телефона.

В ведомстве посчитали, что оператор связи в РФ не воспрепятствовал иностранным соединениям с подменного номера, а также не прекратил оказание услуг связи и услуг по пропуску трафика в свою сеть связи.

В итоге против оператора связи было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ. Юрлицу назначили штраф в размере 600 тыс. руб.

"Ъ-Казань"