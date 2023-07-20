«Яндекс»: отпуск за границей планируют провести 9% нижегородцев

Летом 2023 года 91% жителей Нижнего Новгорода планирует провести отпуск в России, по данным сервиса бронирования «Яндекс. Путешествия». В страны ближнего зарубежья готовы отправиться 6% горожан, в страны дальнего зарубежья – 3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Самыми популярными направлениями отдыха за границей стали Турция, Армения, Азербайджан, Узбекистан и Беларусь. Стоимость перелета в обе стороны составляет в среднем 37,2 тыс. руб. на человека.

Среди российских городов нижегородцы выбирают для отпуска Сочи, Анапу, Калининград, Санкт-Петербург и Геленджик. Средняя цена авиабилетов по стране в обе стороны составляет 17,6 тыс. руб. на человека.

Нижегородцы бронируют путешествие в среднем продолжительностью 10 дней.

Анастасия Еремина