В Башкирии в программу развития образования внесли патриотическое воспитание

Власти Башкирии дополнили госпрограмму развития образования в республике пунктом о патриотическом воспитании граждан. Соответствующие изменения утверждены республиканским постановлением. Документ подписал премьер-министр республики Андрей Назаров.

Пункт о патриотическом воспитании предусмотрен в перечне запланированных региональных проектов. Ранее в этом разделе было девять пунктов: современная школа, информационная инфраструктура, содействие занятости, успех каждого ребенка, поддержка семей, имеющих детей, цифровая образовательная среда, учитель будущего, молодые профессионалы и новые возможности для каждого.

Также общий объем финансового обеспечения госпрограммы с 2013 по 2025 годы увеличен на 33 млрд руб. и составит 706,1 млрд руб., в том числе 60,3 млрд руб. запланированы на текущий год из бюджета республики.

Наталья Балыкова

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