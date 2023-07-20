В Волгограде возбуждено уголовное дело о покушении на убийство бизнесмена

В рабочем поселке Городище Волгоградской области произошло покушение на убийство предпринимателя. О возбуждении дела по соответствующим статьям (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным следствия, вечером 18 июля некий мужчина выстрелил в спину 47-летнего местного жителя, когда тот подходил к подъезду своего дома. Нападавший сбежал с места происшествия. Потерпевшего госпитализировали. Сейчас, как уточнили в комитете здравоохранения Волгоградской области, он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что жертвой киллера должен был стать «известный в районе» бизнесмен Сергей Кадкин. По словам опрошенных журналистами граждан, в момент нападения он заходил в подъезд вместе с женой и дочерью, а злоумышленник изображал из себя курьера.

Дарья Васенина, Саратов