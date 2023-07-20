Глава Оренбуржья вручил награды участникам СВО

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер вручил государственные и ведомственные награды участникам специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Награды получили военнослужащие и участники добровольческих отрядов. Сегодня, 19 июля, губернатор Денис Паслер вручил государственные и ведомственные награды участникам специальной военной операции.

В числе награжденных значатся военнослужащие и казаки, выполнявшие боевые задачи в составе Вооружённых Сил России и добровольческих отрядов.

Шесть военнослужащих получили медали «За отвагу» и Жукова, ведомственную награду Минобороны России – медаль «За боевые отличия». Еще 10 государственных наград вручены казакам. Они награждены медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «За отвагу». Рядовой Дмитрий Березин был удостоен орденом Мужества.

Андрей Сазонов