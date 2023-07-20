Глава Оренбуржья вручил награды участникам СВО

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер вручил государственные и ведомственные награды участникам специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Награды получили военнослужащие и участники добровольческих отрядов. Сегодня, 19 июля, губернатор Денис Паслер вручил государственные и ведомственные награды участникам специальной военной операции.
В числе награжденных значатся военнослужащие и казаки, выполнявшие боевые задачи в составе Вооружённых Сил России и добровольческих отрядов.
Шесть военнослужащих получили медали «За отвагу» и Жукова, ведомственную награду Минобороны России – медаль «За боевые отличия». Еще 10 государственных наград вручены казакам. Они награждены медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «За отвагу». Рядовой Дмитрий Березин был удостоен орденом Мужества.