«Айс-спорт» построит рядом с ростовской центральной горбольницей офис-центр

В районе центральной городской больницы Ростова на Варфоломеева, 26а ООО «Айс-спорт» возведет бизнес-центр, сообщает «Город N» со ссылкой на результаты частной экспертизы проекта.

Новое здание построят на месте 11-этажного заброшенного самостроя, участок под которым весной прошлого года был выставлен на торги за 2,5 млн руб. Другие подробности реализации проекта пока неизвестны.

По информации «СПАРК-Интерфакс», ООО «Айс-спорт» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2012 году. Занимается строительством жилых и нежилых зданий. Бенефициаром предприятия и генеральным директором выступает Робертас Кучинскас. В 2022 году выручка компании составила 573,6 млн руб., а чистая прибыль — 10,1 млн руб. В Ростове «Айс-арена» построила ЖК «Аист», а также ледовый дворец «Айс-арена» в парке «Сказка».

Анастасия Назарова