Из-за сбоя на сервере на остановках в Казани не работают информационные табло

В Казани на остановках общественного транспорта информационные табло отображают некорректные данные о прибытии автобусов, троллейбусов и трамваев. Причиной стал сбой на сервере. Об этом сообщили в комитете по транспорту.
Фото: Мэрия Казани
Кроме того, навигация не работает и в мобильном приложении. Также сведения о прибытии общественного транспорта не уходят в сервисы Яндекса.
В комитете уточнили, что в настоящее время связь с бортовой навигацией, установленной в трамваях, автобусах и троллейбусах, отсутствует. Специалисты занимаются восстановлением системы.