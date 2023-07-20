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Из-за сбоя на сервере на остановках в Казани не работают информационные табло

В Казани на остановках общественного транспорта информационные табло отображают некорректные данные о прибытии автобусов, троллейбусов и трамваев. Причиной стал сбой на сервере. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

Фото: Мэрия Казани

Фото: Мэрия Казани

Кроме того, навигация не работает и в мобильном приложении. Также сведения о прибытии общественного транспорта не уходят в сервисы Яндекса.

В комитете уточнили, что в настоящее время связь с бортовой навигацией, установленной в трамваях, автобусах и троллейбусах, отсутствует. Специалисты занимаются восстановлением системы.

"Ъ-Казань"

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