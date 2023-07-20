Житель Омской области задержан по подозрению в убийстве супруги

В Омской области в рамках дела о безвестном исчезновении 36-летней жительницы города Тары задержан ее супруг, сообщает СУ СКР по региону.

Информация о пропаже женщины поступила правоохранителям от ее сестры. Она сообщила, что женщина ушла из дома ночью после ссоры с мужем. Сотрудниками полиции с участием волонтеров были организованы поиски пропавшей. При осмотре квартиры следователи обнаружили следы крови на диване, происхождение которых супруг женщины объяснить не смог. Позднее он признался в убийстве и и показал место, где спрятал тело.

Как считает следствие, подозреваемый во время ссоры с женой ударил ее топором. Тело он вывез в лес, где попытался его сжечь, после чего расчленил и закопал.

Следствие обратилось в суд с ходатайством об заключении задержанного под стражу.

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Оксана Павлова