Краевой центр гражданской обороны начнет готовить операторов беспилотников

Краевой учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям будет готовить операторов БПЛА. Об этом сообщает краевой минтербез.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: министерство территориальной безопасности Пермского края Фото: министерство территориальной безопасности Пермского края

Обучать операторов будут за счет внебюджетных источников финансирования, занятия продлятся пять дней и будут состоять из теоретических и практических блоков.

Планируется, что в первую очередь обучение будут проходить действующие военнослужащие и добровольцы, отправляющиеся в зону проведения специальной военной операции, а также представители правоохранительных органов.