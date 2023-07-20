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обновлено 10:25

Краевой центр гражданской обороны начнет готовить операторов беспилотников

Краевой учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям будет готовить операторов БПЛА. Об этом сообщает краевой минтербез.

Фото: министерство территориальной безопасности Пермского края

Фото: министерство территориальной безопасности Пермского края

Обучать операторов будут за счет внебюджетных источников финансирования, занятия продлятся пять дней и будут состоять из теоретических и практических блоков.

Планируется, что в первую очередь обучение будут проходить действующие военнослужащие и добровольцы, отправляющиеся в зону проведения специальной военной операции, а также представители правоохранительных органов.

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