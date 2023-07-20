Куда сходить в Ижевске в выходные 22 и 23 июля

В эти выходные, 22 и 23 июля, жителей и гостей Удмуртии ждет открытие парка динозавров «Динополис», фестиваль «Торговля Удмуртии» и концерт «Мураками». В Болгурах пройдет «Тракторный биатлон», а в Нечкино состоится фестиваль саморазвития. В выходные можно посетить различные мастер-классы, выставки или пройти экскурсию по Ижевску, а вечером воскресенья посмотреть фильм на фан-зоне в парке им. Кирова. Подробнее — в афише «Ъ-Удмуртия».

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Фестивали и концерты

В 18:00 в пятницу на Центральной площади города пройдет промо-концерт музыкального фестиваля «Кавер Фест 2023» (6+). Выступят рок-группы Н.Е.С.П.И.Ц.А и Good Weekends, которые исполнят не только собственные композиции, но и хиты отечественных и зарубежных музыкантов, например, Muse, RHCP, Тараканы, Король и Шут, Lumen, Звери, Амега.

В субботу, 22 июля, в парке им. Кирова состоится открытие «Динополиса» (0+). Гостей ждут аниматоры и диджей, в программе запланированы игровая мультимедийная программа с героями, выступление кавер-группы, экскурсия по территории, квест и мастер-классы. Стоимость билетов 300-500 руб., для детей до 3 лет — бесплатно.

Также в субботу на площадке у ТЦ «Мой порт» пройдет фестиваль «Торговля Удмуртии» (0+). На мероприятии будет работать площадка развлечений с детской игровой зоной, пройдет дефиле коллекций одежды и кулинарный поединок «Мастер шеф». Там же в 18:00 выступит группа «Мураками». Вход бесплатный.

В BARROCK в субботу в 20:00 пройдет совместный концерт «ЦЫГЭНГ» и «Стихи на окнах подъезда №8» (18+). Группы исполнят свои известные хиты и сыграют новые треки. Вход от 300 руб.

В 13:00 в субботу в Болгурах в Воткинском районе на территории туристического комплекса «Родина» состоится «Тракторный биатлон» (0+). В программе — гонки на тракторах, тест-драйв автомобилей, детские и взрослые аттракционы и фуд-корты. Будут работать мастер-классы и интерактивные площадки, а также три музыкальные локации. В день фестиваля цена билета 1,5 тыс. руб.

Мастер-классы и тематические встречи

22 и 23 июля в Нечкино пройдет первый в республике летний фестиваль саморазвития «Яснофест» (0+). Участников ждет 15 локаций с практиками и мастер-классами, ярмарка товаров, преимущественно ручной работы, и более 40 мастеров в сфере самопознания. Стоимость начинается от 800 до 1,3 тыс. руб.

В гончарной школе «Колокол» в воскресенье в 10:30 приглашают на мастер-класс «Маяк» (6+). Участники самостоятельно слепят из глины маяк-подсвечник для двух свечей: одну можно поставить в корпус маяка, вторую под съемную башенку. Стоимость участия — 1,6 тыс. руб.

В воскресенье в «Творческой мастерской» пройдет мастер-класс по керамике «Свободная лепка» (6+). Начало в 12:00, в 14:00 и в 16:00. Стоимость участия 1,2-3 тыс. руб. в зависимости от выбранного изделия.

Выставки, фильмы и экскурсии

В «Галерее» проходят сразу несколько выставок: «На творческой орбите», посвященной 65-летию ижевского радиозавода, проект московского Мультимедиа Арт Музея «Старинная японская фотография» и выставка Алены Атамановой «Сотворение» (0+). Первую экспозицию можно посмотреть бесплатно, стоимость двух других в пределах 100-250 руб.

23 июля в 17:00 состоится экскурсия по Ижевску (6+). Организаторы предлагают пять маршрутов: научный, молодежный, исторический, веломаршрут и общий. Участники смогут открыть для себя новые места и посмотреть на город с другой стороны. Участие бесплатное, для прохождения экскурсии необходима регистрация.

Также в воскресенье в 19:00 в фан-зоне в парке им. Кирова можно будет посмотреть отечественный фильм «Отель Белград» (12+). Вход на просмотр свободный.

Подготовила Татьяна Колегова