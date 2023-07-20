Разработка стиля улицы дружбы и этнодеревни в Уфе обошлась в 7,4 млн рублей

Республиканский центр народного творчества по итогам закупки у единственного поставщика заключил контракт на разработку фирменного стиля улицы дружбы и этнодеревни в Уфе в рамках фестиваля этнических культур форума регионов России и Республики Беларусь с индивидуальным предпринимателем Гульнарой Юриной. Цена контракта составила 7,4 млн руб., он оплачен за счет средств бюджета Башкирии. Контракт разместили на сайте госзакупок 13 июля, хотя услуги были оказаны с 26 июня по 28 июня.

В рамках контракта необходимо было изготовить и поставить декорации народных подворий. Форум проводится ежегодно с 2014 года.

Гульнара Юрина является руководителем АНО культуры «Дирекция культурных программ Республики Башкортостан» и Фонда развития Советского района Уфы.

Майя Иванова

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