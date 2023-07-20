75% жителей Ижевска оставляют чаевые в кафе и ресторанах

Жители Ижевска, принявшие участие в опросе сервиса SuperJob, чаще всего оставляют чаевые в кафе, а больше всего — в отелях, сообщает пресс-служба сервиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Так, в кафе и ресторанах чаевые оставляют 75% ижевчан: при этом 32% опрошенных делают это всегда, а 43% — только если обслуживание очень понравилось. Каждый второй доплачивает за сервис таксистам: 7% — всегда, 43% — иногда. Курьеров благодарят деньгами 41%: 10% — постоянно, 31% — в случае оперативной доставки. 40% дают чаевые парикмахерам и мастерам салонов красоты: 15% — всегда, а 25% — в зависимости от результата.

В гостиницах на чай дают 29% горожан (6% — всегда, 23% — по ситуации). При этом там оставляют большую сумму, чем в других предприятиях сферы обслуживания, — в среднем 420 руб. В ресторанах и салонах красоты сверх счета платят в среднем 210 руб.

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