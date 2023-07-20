При падении штурмовика в Краснодарском крае погиб летчик из Альметьевска

В ходе падения штурмовика Су-25 в Ейский лиман возле Азовского побережья в Краснодарском крае погиб альметьевский летчик Тимур Хисматуллин. Об этом сообщается в соцсетях средной школы №17 в Альметьевске, где погибший учился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Трагедия произошла 17 июля в ходе тренировочного полета. По предварительной версии, всё случилось из-за отказа двигателя. Сам пилот катапультировался. Сначала сообщалось, что он выжил, позже стало известно, что он погиб.

Погибшего летчика похоронят в Альметьевске. Дата и детали пока неизвестны.

"Ъ-Казань"