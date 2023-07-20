Родственники юриста Александра Войцеха попросили привлечь к ответственности его судей

Родители и супруга юриста Александра Войцеха обратились к председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву и в высшую квалификационную коллегию судей с заявлением о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности и прекращении полномочий судей Кировского райсуда Уфы Розы Булатовой и Рафиса Набиева. Об этом «Ъ-Уфа» сообщил юрист Виталий Буркин.

Госпожа Булатова с июня повторно рассматривает уголовное дело в отношении Александра Войцеха, осужденного в 2022 году к четырем годам колонии общего режима за покушение на мошенничество в сфере кредитования (ч. 3. ст. 30, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», суд первой инстанции установил, что в 2017 году Александр Войцех, предоставив пяти банкам недостоверные сведения о своих доходах, пытался получить 7,4 млн руб. кредита. Четыре банка одобрили заявки на сумму 4,4 млн руб. По мнению суда, подсудимый не намеревался возвращать деньги, так как не обладал стабильным доходом. В декабре прошлого года ВС Башкирии оставил приговор в силе, но в апреле Шестой кассационный суд приговор отменил и направил дело на пересмотр, так как в приговоре не было указано, кому именно из потерпевших был причинен ущерб в размере 6 млн руб. Сам подсудимый вину не признает.

В заявлении родственники господина Войцеха просят изъять его дело из производства Розы Булатовой, так как она, по их мнению, затягивает рассмотрение и волокитит под разными надуманными причинами, при этом продлевает срок содержания подсудимого под стражей. «Держит Александра в изоляторе по надуманным основаниям, хотя до приговора он находился на свободе»,— говорится в заявлении. Также в нем подчеркивается, что 18 июля рассмотрение дела было в очередной раз отложено якобы из-за того, что подсудимый не был доставлен в суд конвойной службой, «но на самом деле в изолятор не было даже направлено поручение о доставлении». 27 июня на заседание, назначенное на 10 ч., явились представители банков, но судья начала рассмотрение спустя пять часов, «когда все представители потерпевших ушли». В итоге заседание было отложено из-за неявки потерпевших, отмечается в заявлении.

По информации заявителей, Роза Булатова планирует осенью уйти в отставку, приговор выносить не будет. «Значит, ее задача — только проволокитить рассмотрение, продержав невиновного под стражей»,— подчеркивают родственники Александра Войцеха.

Судья Рафис Набиев, указывается в заявлении, рассматривал уголовное дело в отношении юриста в первый раз, признав виновным «по тем кредитам, где представители банков заявили, что ущерба для них нет». По мнению родственников, он «умышленно в приговоре не привел позицию представителей банков».

Венера Хисамова

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