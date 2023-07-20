Уровень смертности в Нижегородской области рекордно снизился

В Нижегородской области смертность сократилась до минимальных значений и к середине июля достигла уровня 14,6 умерших на тысячу населения. Об этом сообщил заместитель губернатора — министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Впервые за новейшую историю показатель смертности в нашей области снизился ниже самого благополучного демографического года (в 2019 году — 14,7). Ковидные годы сильно испортили демографическую статистику во всем мире. Но наша страна и наш регион справились с этим вызовом»,— написал министр в Telegram-канале.

Давид Мелик-Гусейнов отметил, что в Нижегородской области уровень смертности пока выше общероссийского (12,4 умерших на тысячу населения, по данным Росстата). По его словам, в приоритете регион будет работать над снижением смертности от неинфекционных болезней, которые сейчас составляют 70% всех летальных случаев, и от злоупотребления алкоголем.

Ожидаемая продолжительность жизни, согласно прогнозу, в Нижегородской области вырастет до конца года до 72 лет (+0,5 года).

Анастасия Еремина