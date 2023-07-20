На 6% сократилась доля заемщиков в населенных пунктах Сибири с населением до 500 тыс человек

В населенных пунктах Сибири с численностью населения до 500 тыс. жителей по итогам первого полугодия 2023-го сократилась доля заемщиков до 52,5%. В 2021 году она достигала 64,9%, а в 2022-м 58,6%. Таким образом за год динамика составила – минус 6%, подсчитал онлайн сервис альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia).

Эксперты отмечают, что одновременно выросла доля заемщиков в крупных населенных пунктах от 500 тыс. жителей. С 41,4% в 2022 году до 47,7% в 2023-м.

«С учетом вступления в силу с 1 января 2023 года новых регуляторных требований в части макропруденциальных лимитов для МФО, ограничивающих выдачу займов заемщикам с высоким уровнем предельной долговой нагрузки, в 2023 году эта тенденция будет проявляться еще более отчетливо»», - считает директор по маркетингу Moneyman Андрей Грезнев.

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Лолита Белова