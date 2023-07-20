Генеральный директор Тендерплана Максим Кузнецов: «Технологизация тендерного рынка — драйвер роста экономики страны и малого бизнеса»

Успех бизнеса зависит от многих факторов, и одним из ключевых является возможность найти и использовать правильные ресурсы в нужное время. В текущих условиях в России это стало возможным благодаря инновационным цифровым решениям, которые упрощают и оптимизируют различные бизнес-процессы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Кузнецов

Фото: Елена Аронова Максим Кузнецов

Фото: Елена Аронова

Одним из таких решений является Тендерплан — система для работы с тендерами, которая помогает предприятиям максимизировать свою эффективность. Сегодня мы беседуем с Максимом Кузнецовым — основателем и генеральным директором Тендерплана. Максим смог изменить такую сложную и консервативную сферу как тендерные закупки. Мы поговорим о том, как ему это удалось, что значит быть лидером в наши дни и как технологии могут быть использованы для создания новых стандартов в любой отрасли.

— Ваши достижения в области управления закупками вызывают большой интерес. Вы основали компанию Тендерплан, предложив рынку уникальный продукт. Расскажите, что подтолкнуло вас к созданию такого сервиса?

— Меня всегда привлекала идея оптимизации бизнес-процессов и поиска новых, эффективных решений. На мой взгляд, в сфере закупок не существовало инструментов, в полной мере использующих потенциал цифровых технологий. Так появилась идея создать Тендерплан — инновационный сервис, который помогает предпринимателям справиться с трудностями процесса закупок. Мой продукт стал единственной на рынке экспертной системой для работы с тендерами полного цикла.

— Ваш успех в создании и управлении Тендерпланом — результат необычного подхода к бизнесу или стечения уникальных обстоятельств?

— Я бы сказал, что мое видение бизнеса скорее прогрессивно, нежели необычно. Я считаю, что новаторство и пророческое видение — это коренные элементы успеха в бизнесе. История Тендерплана началась с осознания проблем существующих процессов закупок и решимости предложить бизнесу нечто лучшее. С помощью команды экспертов и разработчиков, которую я смог собрать всего за полгода, мы выпустили первую версию продукта, который без малого стал настоящей революцией.

— При всем уважении, такой подход к бизнесу довольно распространен среди IT-предпринимателей. Что делает ваш подход уникальным?

— Верно, инновации и новаторство — важные компоненты успеха в IT. Однако, я считаю, что отличительной чертой моего подхода является стремление к глубокому пониманию рынка и желание создать не просто еще одну технологическую платформу, а улучшить процесс закупок в целом. Я не просто создал продукт, который решает одну или две проблемы — я разработал систему, которая полностью переосмысливает тендерные закупки, делает их более прозрачными, эффективными и доступными. Это подтверждается патентом, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, на архитектуру данных, которую я разработал при создании Тендерплана.

— Да, подход действительно глобален. Он привел вас к лидерству в профильных рейтингах и включению в ваш портфель крупных клиентов: СДЕК, Россети, Роснефть, Danone и многих других. Поделитесь кейсом внедрения Тендерплана?

— Верно, мой подход обеспечил нам прочные позиции в отрасли и привлек крупных клиентов. Возможности Тендерплана представляют для корпораций огромную ценность, так как позволяют отладить все процессы, связанные с тендерной работой. В рамках одной системы, помимо поиска подходящих заказов, сотрудники могут обмениваться друг с другом всей необходимой информацией: фиксировать происходящие на каждом этапе события, обсуждать их, грамотно распределять зоны ответственности, анализировать промежуточные и итоговые результаты, вовремя выявлять слабые места и усиливать их. Такой подход избавляет их от необходимости переключаться между различными программами и не позволяет пропустить важные моменты.

Примером может послужить история одной IT-компании, специалисты которой за год отобрали более 50 подходящих тендеров, но так и не смогли их реализовать из-за проблем во внутренних процессах. Техническая команда не успевала изучить требования, юристы вовлекались слишком поздно, а тендерные специалисты допускали ошибки при подаче заявок. Внедрение Тендерплана позволило сотрудникам объединить усилия и сконцентрироваться на проблеме. Команда начала вовремя получать уведомления о необходимости изучить технические требования и смогла подключить к процессу юристов, которые сразу же вовлекались в работу. Тендерные специалисты, наблюдая всю историю работы над документацией, смогли фиксировать важные моменты и не допускать ошибок при подготовке заявок. Руководство компании получило возможность стратегического управления благодаря детальной аналитике. Результаты не заставили себя долго ждать — только за первый квартал 2023 года компания выиграла 9 новых контрактов.

— Вы являетесь активным членом Ассоциации менеджеров России и входите в комитеты по информационным технологиям и управлению закупочной деятельностью. Можете ли вы рассказать нам о значимости вашего участия в этих структурах?

— Безусловно, я горжусь, что являюсь членом Ассоциации менеджеров России, одного из главных деловых объединений нашей страны, которое в течение многих лет способствует профессиональному развитию сообщества менеджеров, распространяя лучшие практики управления и устойчивого развития.

Как основатель Тендерплана, я обладаю уникальными практическими знаниями и экспертизой на стыке IT и закупочной деятельности. К тому же, у Тендерплана десятки тысяч клиентов компаний-поставщиков, которые на ежедневной основе сталкиваются с вызовами Федеральной контрактной системы. Это позволяет мне на мероприятиях Ассоциации доносить до других участников видение будущего рынка, чтобы совместными усилиями создать условия при которых отрасль будет стабильно развиваться в будущем.

— Вы были удостоены звания «Директор года» на премии «Развитие регионов» в 2022 году за весомый вклад в развитие отрасли. Какие изменения в отрасли вы бы отметили за время существования Тендерплана?

— В первую очередь, тендерный рынок стал прозрачнее и доступнее. Раньше малые и средние предприятия часто испытывали затруднения с участием в тендерах из-за недостатка ресурсов или опыта. С Тендерпланом этот барьер значительно снижается – мы помогаем новым игрокам успешно войти на рынок госзакупок, развивая его и делясь своей экспертизой с его участниками. Например, мы поддерживаем наших клиентов и партнеров, предлагая им комплексное сопровождение. Такая профессиональная помощь от ведущих экспертов способствует развитию всего рынка в целом. Наши консалтинговые услуги помогают клиентам Тендерплана масштабировать свой бизнес, они чаще участвуют и выигрывают в тендерах, обеспечивая заказчиков необходимыми им товарами и услугами. В результате бизнес процветает, экономика развивается, и количество заказов на тендерном рынке увеличивается. Только за 2022 год поставщики, использующие Тендерплан, выполнили 567249 контрактов, а их заказчики получили необходимые товары и услуги, сэкономив при этом более 10% своего бюджета.

Глядя на эти показатели я понимаю, что мой продукт внес значительный вклад в технологизацию отрасли и является драйвером роста экономики всей страны.

— Это впечатляет, но такие успехи часто сопровождаются и высоким уровнем риска. Как вам удалось достичь стабильного роста компании на протяжении 10 лет, удерживая при этом высокую рентабельность?

— Я не стремился получить быстрый рост бизнеса любой ценой. Вместо этого я уделял внимание устойчивому развитию компании, постоянному улучшению продукта и созданию долгосрочных отношений с нашими клиентами и партнерами. Например, Тендерплан привлек Газпромбанк и Тинькофф Банк — крупнейшие банки Центральной и Восточной Европы, с которыми мы заключили соглашение о партнерстве. Такие партнеры, прежде всего, ценят надежность и репутацию контрагентов.

— Отсюда следующий вопрос: как вы выбираете партнеров и решаете, с кем стоит работать?

— Партнерство — это всегда вопрос взаимной выгоды. Мы выбираем партнеров, которые разделяют наши ценности и стремление к развитию отрасли, а также тех, кто может предложить нашим клиентам дополнительную пользу. Например, сотрудничество с Газпромбанком и Тинькофф Банком позволило нам интегрировать Тендерплан в их экосистемы, предложив их клиентам все необходимое для успешной работы с госзакупками.

Параллельно сотрудничеству с большими корпорациями, мы также уделяем внимание малому и среднему бизнесу, представителями которого являются многие отраслевые эксперты. Мы делимся с ними знаниями, внедряем наши передовые практики и технологии в их процессы, инвестируем в развитие личных брендов, участвуем и организовываем профессиональные события на крупнейших бизнес-платформах. Таким образом, мы помогаем партнерам расширять их бизнес и исследовать новые горизонты. Это взаимовыгодное сотрудничество способствует развитию всей отрасли государственных закупок.

— Ваш инновационный подход был признан на многих уровнях, включая Министерство цифрового развития. Какие планы вы строите на будущее?

— В нашей работе технологии и инновации играют ключевую роль. Моя команда постоянно исследует новые возможности, отслеживает тренды и тенденции в отрасли, а также участвует в IT-форумах и отраслевых семинарах. Это помогает нам быть лидерами технологического прогресса и определять направление развития как нашего продукта, так и всей отрасли в целом.

Но для меня не менее важно, как эти технологии можно использовать для улучшения работы наших пользователей. Я не стремлюсь внедрять технологии ради технологий. Каждая инновация, которую я и моя команда интегрируем в Тендерплан, должна приносить реальную пользу нашим клиентам — помогать им работать быстрее, эффективнее и с большим удовольствием. И это мой главный план на будущее.

Елена Аронова