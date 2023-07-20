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Дело Роберта Мусина вернули в Верховный суд Татарстана

Уголовное дело против бывшего главы Татфондбанка Роберта Мусина вернули в Верховный суд Татарстана. Такое решение принял Шестой кассационный суд общей юрисдикции. Дело будет рассмотрено с учетом всех апелляций. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Напомним, Роберт Мусин был отправлен в колонию на 12 лет по решению Вахитовского райсуда Казани осенью 2022 года. Тогда ущерб по его делу был оценен в 50 млрд руб. Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями.

Защита осужденного обжаловала решение райсуда, настояв на смягчении приговора. В итоге коллегия Верховного суда Татарстана сократила срок до 11 лет.

В пресс-службе суда отметили, что материалы уголовного дела поступили 17 июля. Дата первого заседания пока неизвестна.

"Ъ-Казань"

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