В Удмуртию приедут представители торговых сетей и крупных предприятий Белоруссии

В августе Удмуртию посетят представители торговых сетей Белоруссии «Белмаркет», входящей в топ-10 сетей в стране, и «ГИППО», промышленного холдинга «АМКОДОР» и производителя сельхозтехники «Паритет-экспо». Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил и.о. постпреда Удмуртии при президенте России Константин Сунцов. Встречи пройдут 7-8 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Для переговоров они ждут компании пищевой промышленности, АПК, производителей комплектующих для машиностроения и товаров повседневного спроса из Удмуртии.

В октябре, по словам господина Сунцова, пройдет бизнес-миссия предприятий Удмуртии в Белоруссии. Она будет многоотраслевой, поэтому ждут всех. «Для вас, как всегда, b2b встречи с потенциальными партнерам, выезды на крупнейшие предприятия»,— добавил и.о. постпреда.

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