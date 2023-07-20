В Оренбургской области увеличился ввод жилья

В Оренбургской области в первой половине 2023 года зафиксировано увеличение ввода жилья во всех секторах. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

За отчетный период сдано 441,7 тыс. кв. м жилья. Это на 14% больше, чем в январе-июне прошлого года. Большая часть приходится на индивидуальное жилье, в регионе с начала года построили 346,1 тыс. кв. м.

На долю многоквартирных домов приходится 95,6 тыс. кв. м, что на 40% выше прошлогоднего результата. В настоящее время в регионе строятся 215 многоквартирных домов общей площадью 690 тыс. кв. м.

Андрей Сазонов