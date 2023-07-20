Определен подрядчик для реконструкции стадиона «Юность» в Перми

Победителем конкурса на выполнение работ по реконструкции пермского стадиона «Юность» признано ООО «ЖБК-Строй». Компания стала единственным участником торгов, сумма контракта составит 1,9 млрд руб. Это следует из протокола, опубликованного на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Подрядчик должен полностью демонтировать здания трибун и осветительных мачт, а также наружных инженерных сетей. Проектом предусмотрено создание на стадионе конькобежного овала с системой искусственной наморозки льда, которая позволит продлевать зимний тренировочный сезон. Внутри овала будут расположены поля для игр в хоккей на траве и мини-футбол, которые в зимнее время будут заливать для массового катания на коньках. На месте старых трибун построят четырехэтажный спорткомплекс с новыми трибунами на 1616 зрительских мест и тремя спортивными залами: универсальным, тренажерным и хореографическим. Все работы требуется завершить к ноябрю 2024 года.

Как сообщал «Ъ-Прикамье», в феврале 2023 года Пермская дума одобрила проект решения о разрешении безвозмездной передачи стадиона «Юность» на ул. Революции, 27, из муниципальной собственности в региональную для последующей реконструкции. Замглавы Перми по социальным вопросам Алексей Грибанов, вступая перед депутатами, напомнил, что летом в результате переговоров губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с ПАО «Газпром» была достигнута договоренность о выделении фондом «Газпром социальные инициативы» 1,5 млрд руб. на эти цели. «Условием предоставления финансирования из фонда является нахождение объекта в краевой собственности»,— пояснил господин Грибанов.