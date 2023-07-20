В Курганской области двух иностранцев осудили за незаконное пересечение границы

Макушинский районный суд вынес приговор по уголовному делу двух граждан Казахстана, обвиняемых в незаконном пересечении границы. Им назначено восемь месяцев лишения свободы в колонии общего режима каждому, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курганской области.

Установлено, что иностранцы верхом на конях незаконно пересекли государственную границу РФ вне пунктов пропуска. Через непродолжительное время при движении обратно в Макушинском округе их задержали сотрудники пограничного управления ФСБ по Курганской и Тюменской областям.

Приговор не вступил в законную силу.

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