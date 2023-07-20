Жители Удмуртии оформили за июнь почти 1,2 тысячи автокредитов

В Удмуртии за июнь было выдано 1180 автокредитов, что на 8,6% больше, чем в мае. Такие данные приводит НБКИ. По количеству займов для приобретения автомобилей республика заняла 18 место среди регионов России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В целом по стране, по данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ, было выдано 73,4 тыс. автокредитов на новые автомобили и автомобили с пробегом. Рост в сравнении с маем составил 2,9%. Отмечается, что это наивысший показатель выдачи автокредитов за последние полтора года. Самый существенный рост среди 30 регионов-лидеров был зафиксирован в Тюменской области (+16,1%), Алтайском крае (+12,6%) и Оренбургской (+11,6%) области. Удмуртия по этому показателю на пятом месте. В ряде регионов наблюдалось снижение.

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