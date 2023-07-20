Суд продлил конкурсное производство на Миасском машзаводе

Арбитражный суд Челябинской области продлил до 18 декабря срок конкурсного производства в отношении АО «Миасский машиностроительный завод» (ММЗ, входит в состав «Роскосмоса»). Сведения об этом опубликованы в картотеке арбитражных дел.

Миасский машзавод был признан банкротом в июле 2022 года. Заявление о несостоятельности в феврале 2021 года подал сам ММЗ из-за долга в размере 2,38 млрд руб. Руководство предприятия объясняло задолженность недостаточным объемом заказов в течение долгого периода, высокой закредитованностью и большими расходами на выплату процентов. На момент введения конкурсного производства в отношении завода суд удовлетворил требования 12 кредиторов на общую сумму около 2 млрд руб. Крупнейшими из них является Россельхозбанк (1,3 млрд руб.) и «НОВАТЭК-Челябинск» (540 млн руб.).

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