«Для добросовестных производителей не составит сложности пройти процедуру сертификации»

Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект о маркировке и рекламе органических продуктов словами «эко», «био» и «органик». Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года, а такие надписи на упаковке, по задумке депутатов, должны гарантировать определенные стандарты качества продукции. Председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов пояснил цель принятия данного закона.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Коршунов

Фото: предоставлено автором Сергей Коршунов

Фото: предоставлено автором

«Сейчас смешение понятий “эко”, “био”, “фермерский” используется недобросовестными производителями. Для большинства покупателей эти понятия идентичны маркировке “органик”. При этом проверки аккредитованными органами по сертификации проходит только органическая продукция по национальному стандарту ГОСТ 33980-2016, где есть четко установленные правила производства — что можно и что нельзя. Все остальные надписи — просто спамодекларации, которые в глазах потребителей имеют экологические преимущества.

Чтобы избежать введения в заблуждение потребителей был принят закон. Для добросовестных производителей, чья продукция действительно производится экологически безопасным способом без применения химических пестицидов, удобрений, пищевых добавок, ГМО, антибиотиков, гормонов роста, не составит сложности пройти процедуру сертификации, которая это подтвердит. Тем более что во многих регионах стоимость данной сертификации компенсируется грантами и субсидиями.

Надписи “эко”, “био”, а также производные от них смогут использовать на этикетках только те производители, которые прошли сертификацию у аккредитованных органов, согласно ГОСТ 33980-2016. Контролировать исполнение закона будет Роспотребнадзор, а наказание будет определяться в соответствии с законом о правах потребителей.

Сегодня мировой рынок органической продукции оценивается в €124,8 млрд. Органическое сельское хозяйство практикуют 190 стран мира на 76 млн га сельхозугодий, в мире насчитывается 3,7 млн фермеров. Крупнейшие рынки — США, Германия, Франция, а в последние годы к ним приближается Китай. Российский же рынок органики совсем молодой. Федеральный закон об органическом сельском хозяйстве №280-ФЗ был принят в России только в 2018 году, а в силу вступил в 2020 году. Сейчас в стране 152 производителя органической продукции, сертифицированных по национальному стандарту и около 40 производителей-экспортеров, сертифицированных по международным органическим стандартам.

В некоторых регионах приняты свои региональные законы об органическом земледелии, в том числе в 2019 году в Краснодарском крае. Законом предусмотрены меры поддержки производителей органической продукции. Но сельхозпроизводители по факту до сих пор их не получают. Когда заработает этот механизм, перспективы развития органики повысятся. В том числе, и на Кубани. Это мы видим на примере Воронежской области, где такая поддержка работает.

В рейтинге регионов по количеству сертифицированных органических производителей Краснодарский край поднялся на второе место (был на третьем) после Воронежской области. Перспективными направлениями для органического производства на Кубани являются чаи, овощи открытого и закрытого грунта, фрукты, зелень».

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