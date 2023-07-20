Сочи или Анапа: где отдыхают пермяки этим летом

Ежегодно Краснодарский край посещают более 15 млн человек. По оценкам экспертов, около 60% турпотока отдает предпочтение летнему сезону со средней продолжительностью отдыха 12–13 дней. Специалисты МегаФона проанализировали онлайн-трафик и определили популярные места любителей пляжного досуга пермяков на Черноморском побережье.

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69% туристов из нашего региона, которые отправились в Краснодарский край, провели отпуск в Сочи. Пермяки, наряду с москвичами, петербуржцами, самарцами и югорчанами, входят в топ-20 регионов, жители которых предпочитают отдых на этом курорте. 31% отправились в сторону Анапы, Геленджика и Новороссийска. Это направление также выбирают туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Астрахани и Ростова-на-Дону.

Аналитики оператора отмечают увеличение туристического потока из Пермского края на данные курорты. С начала лета на 24% вырос интерес к северной части побережья, Сочи и Адлеру в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на сложности в маршрутах до Анапы, Геленджика и Новороссийска, количество приезжих в этих городах увеличилось на 8%.

На отдыхе этим летом пермяки устанавливают новые рекорды в общении: количество минут, проведенных за разговорами, уже выросло на 20%. Существенно увеличился и трафик передачи данных. Любители морского отдыха использовали на 39% больше мобильного интернета для отправки фото и видео, просмотра видеоплатформ, онлайн-кинотеатров и социальных сетей.

Чтобы обеспечить туристов стабильным доступом к современным цифровым услугам и сервисам, инженеры МегаФона построили и модернизировали свыше 235 объектов связи в Краснодарском крае. Проведенные работы позволят путешественникам на высоких скоростях выходить на сайты, загружать карты или делиться контентом в мессенджерах.