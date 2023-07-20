Объем курортного сбора в Кисловодске в 2023 году увеличился более чем в 2 раза

В 2023 году в Кисловодске курортный сбор с туристов составил 117 млн руб. — на 65,2 млн руб. больше, чем в 2022 году, когда было собрано 51,8 млн руб. сообщает пресс-служба администрации города. Для Кисловодска это рекордная сумма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Кисловодска Фото: пресс-служба администрации Кисловодска

«Двукратный рост связан с ростом самой ставки, а реальный рост платы курортного сбора без учета повышения ставки составляет 13%»,— цитирует пресс-служба слова главы администрации Евгения Моисеева.

В январе текущего года курортный сбор с туристов в Кисловодске увеличился с 50 руб. до 100 руб.

Анастасия Назарова