Татарстанцы потеряли из-за мошенников свыше 2 млрд рублей

За последние полгода жители Татарстана потеряли из-за мошенников свыше 2 млрд руб. Об этом сообщило МВД по региону.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
В министерстве заявили, что один из самых распространенных способов мошенничества связан с якобы «инвестированием денежных средств». Кроме того, неизвестные звонят под предлогом «пресечения несанкционированного списания денежных средств». Также популярным является сообщение о том, что родственник попал в беду.
За минувшие сутки татарстанская полиция получила 12 заявлений о действиях мошенников. В итоге неизвестные обогатились на 12 млн руб.