Татарстанцы потеряли из-за мошенников свыше 2 млрд рублей

За последние полгода жители Татарстана потеряли из-за мошенников свыше 2 млрд руб. Об этом сообщило МВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В министерстве заявили, что один из самых распространенных способов мошенничества связан с якобы «инвестированием денежных средств». Кроме того, неизвестные звонят под предлогом «пресечения несанкционированного списания денежных средств». Также популярным является сообщение о том, что родственник попал в беду.

За минувшие сутки татарстанская полиция получила 12 заявлений о действиях мошенников. В итоге неизвестные обогатились на 12 млн руб.

"Ъ-Казань"