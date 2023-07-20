Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Саратовской области продают заброшенный пионерлагерь

На площадке для размещения бесплатных объявлений выставили на продажу землю и имущество детского оздоровительного лагеря (ДОЛ) «Юбилейный» в Вольском районе Саратовской области. Комплекс оценили в 10 млн руб.

ДОЛ расположен в селе Нижняя Чернавка, неподалеку от жд-станции «Чернавка». Приобрести предлагают 11 зданий и 4 га земли.

В имущественный комплекс входят: корпуса для проживания, несколько открытых спортплощадок (в том числе футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки), столовая, медпункт, душ и баня. «Мы находимся на просторной, зеленой территории, окруженной лесным массивом», — говорится в объявлении.

«Юбилейный» закрылся в 2015 году по заявлению балансодержателя Сергея Игнатенко, об этом говорили в том году на совещании в Вольской администрации. Решение приняли осенью 2014-го, когда стало ясно, что у учредителя лагеря, областного комитета работников агропромышленного комплекса, не хватает средств для его содержания. По данным Kartoteka.ru, ликвидировала организацию Татьяна Сказабова.

Дарья Васенина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...