В Саратовской области продают заброшенный пионерлагерь

На площадке для размещения бесплатных объявлений выставили на продажу землю и имущество детского оздоровительного лагеря (ДОЛ) «Юбилейный» в Вольском районе Саратовской области. Комплекс оценили в 10 млн руб.

ДОЛ расположен в селе Нижняя Чернавка, неподалеку от жд-станции «Чернавка». Приобрести предлагают 11 зданий и 4 га земли.

В имущественный комплекс входят: корпуса для проживания, несколько открытых спортплощадок (в том числе футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки), столовая, медпункт, душ и баня. «Мы находимся на просторной, зеленой территории, окруженной лесным массивом», — говорится в объявлении.

«Юбилейный» закрылся в 2015 году по заявлению балансодержателя Сергея Игнатенко, об этом говорили в том году на совещании в Вольской администрации. Решение приняли осенью 2014-го, когда стало ясно, что у учредителя лагеря, областного комитета работников агропромышленного комплекса, не хватает средств для его содержания. По данным Kartoteka.ru, ликвидировала организацию Татьяна Сказабова.

Дарья Васенина