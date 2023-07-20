Средняя рыночная стоимость «квадрата» жилья в Башкирии снизилась на 422 рубля

Министерство строительства и архитектуры Башкирии утвердило среднюю рыночную стоимость 1 кв. м жилья на третий квартал текущего года в размере 99,7 тыс. руб., следует из приказа минстроя, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации республики. Это на 422 руб. меньше, чем во втором квартале (100,1 тыс. руб.).

Рыночная стоимость утверждается для расчета размера субсидий, выделяемых для граждан, постоянно проживающих и зарегистрированных в республике, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Субсидии предоставляются из федерального и республиканского бюджетов.

Майя Иванова

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