На Ямале белый медведь напал на семью из трех человек

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) белый медведь напал на семью из трех человек. Об этом со ссылкой на источник сообщает ЕАН. Инцидент произошел в фактории Усть-Юрибей. В результате дедушку, бабушку и их внучку доставили с серьезными ранениями в больницу Салехарда.

Сейчас поисками медведями занимаются сотрудники полиции и егеря, которые намерены застрелить агрессивное животное. Источник издания подчеркнул, что обычно белые медведи появляются севернее того места, где произошло нападение.

Напомним, в прошлом году на Ямале медведь загрыз мужчину, который подкармливал его на протяжении двух лет. По итогу сотрудники полиции ликвидировали зверя.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте