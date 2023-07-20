Пожар в коммуникационном тоннеле произошел на улице Камбарской в Ижевске

В Ижевске по вине неустановленных лиц произошел пожар в коллекторе на улице Камбарской. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии, о возгорании информация поступила около 18:30 19 июля. Горел мусор в коммуникационном тоннеле.

Пожарные вскрыли входы в коллектор бензорезом, запустили систему дымоудаления. Два звена газодымозащитной службы попеременно работали на глубине 5-6 метров для поиска возможных людей. Пострадавших нет.

В 40 метрах огнеборцы обнаружили и ликвидировали несколько очагов пожара.

Отмечается, что площадь пожара составила 20 кв. м, его причиной стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.