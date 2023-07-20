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Коммерсантъ FM
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Полиция нашла подростка, убившего сверстника и спрятавшего его труп в коллекторе Москвы

Сотрудники столичного управления Следственного комитета России установили личность убийцы 11-летнего мальчика, труп которого нашли вчера в коллекторе на юге Москвы. Им оказался подросток 2010 года рождения, он признал вину.

19 июля в отдел МВД России по району Москворечье-Сабурово Москвы обратилась женщина. Она сообщила, что ее 11-летний сын вечером 18 июля не вернулся домой после прогулки. Около 17:00 19 июля сотрудники полиции нашли тело ее сына в коллекторе Коломенского парка с признаками насильственной смерти. Портал msk1 сообщал, что на теле подростка были ножевые ранения.

Следователи вышли на знакомого убитого мальчика — подростка 2010 года рождения. «В ходе проведения следственных действий подросток дал признательные показания и детально описал все обстоятельства, произошедшие 19 июля 2023 года»,— сообщили в московском управлении СКР. Во время обысков у подростка нашли дома «следы преступления», в том числе застиранную одежду «со следами вещества бурого цвета».

Анастасия Ларина

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