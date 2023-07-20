Арестованный депутат челябинской гордумы попросил признать его банкротом

Депутат Челябинской городской думы Олег Иванов подал в арбитражный суд региона заявление о признании себя банкротом. Заявление оставлено без движения из-за отсутствия ряда документов. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Депутат Олег Иванов является владельцем челябинской компании «Альфастрой». В декабря прошлого года его задержали сотрудники управления ФСБ региона. Сейчас он находится в СИЗО по обвинению в уклонении от уплаты налогов и преднамеренном банкротстве. Как считает следствие, будучи руководителем и собственником ООО «Альфастрой», в 2017–2019 годах Олег Иванов скрыл свыше 516 млн руб. от налоговых органов. Уголовное дело о преднамеренном банкротстве ранее принадлежащего депутату ООО «Строительное управление „Альфастрой“» (Элиста) с мая этого года рассматривает Центральный районный суд Челябинска.

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