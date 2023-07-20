В Курганской области установили 30 новых комплексов видеофиксации нарушений ПДД

На территории Курганской области «Ростелеком» ввел в эксплуатацию 30 новых рубежей фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и проходящего транспорта. Как сообщают в компании, комплексы разместили на улично-дорожной сети областного центра, дорогах регионального значения Шадринск – Ялуторовск, Курган – Половинное, Курган – Звериноголовское и на федеральных трассах Р-254 и Р-354.

Стационарное и передвижное оборудование автоматически отслеживает превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, заезд за стоп-линию, несоблюдение движения по полосам. По данным компании, система распознает госномера автомобилей с вероятностью как минимум 95%, работая, как в светлое, так и в темное время суток. Помимо этого, комплексы могут обнаруживать транспорт, который числится в угоне или представляет интерес для правоохранительных органов.