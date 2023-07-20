Краевые власти раскрыли детали концессии на строительство экотехнопарка в Софронах

На сайте краевого правительства опубликовали концессионное соглашение по строительству и эксплуатации экотехнопарка в Пермском крае. Согласно документу, на территории городской свалки в Софронах создадут объект по обработке и энергетической утилизации твердых коммунальных отходов. Опубликовано и предложение об участии в этом проекте, поступившее от компании «Энвиком-Пермь», близкой к российскому бизнесмену Виктору Харитонину. В этом году структуры крупного предпринимателя купили в Прикамье ЦБК «Кама».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Напомним, в Софронах по концессии планируется построить мусоросортировочный комплекс общей стоимостью 4,6 млрд руб. Экотехнопарк будет рассчитан на переработку ТКО в объеме 250 тыс. тонн в год, его должны ввести в строй в 2026 году. Срок концессионного соглашения с инвестором составит 20 лет. Как сообщил на недавнем заседании регионального правительства губернатор Дмитрий Махонин, подписать соглашение предполагается в сентябре. Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2045 года. Концессионер будет обязан за счет собственных или привлеченных средств возвести и эксплуатировать коммунальный комплекс, право собственности на него будет принадлежать краевым властям. Правительство Прикамья — или концедент — передаст концессионеру корректировки проектной документации по экотехнопарку, участок в аренду для строительства в Софронах (городская свалка) площадью 8,9 га, автовесовую с навесом и дорогу на полигон, а также сам коммунальный комплекс для пользования. Власти региона утвердят инвестиционную и производственную программы в области обращения с ТКО. В случае просрочки по сдаче комплекса концессионеру придется уплатить неустойку в размере 10 тыс. руб. за каждый день. Соглашение можно расторгнуть по решению суда, если его условия будут нарушаться одной из сторон или изменятся обстоятельства, из которых концессионер и концедент исходили при подписании документа.

В год на обработку в экотехнопарк должно поступать не менее 250 тыс. тонн ТКО. На захоронение должно отправляться не более 35% ТКО от всего объема отходов, поступающих в коммунальный комплекс после ввода в эксплуатацию последнего его участка (их будет всего два). Первый участок — сам комплекс по обработке ТКО стоимостью 3,46 млрд руб.— надо ввести в строй не позднее 1 января 2026 года. Второй участок — комплекс энергетической утилизации органической фракции, входящей в ТКО (1,23 млрд руб.), надо ввести не позднее 1 января 2028 года. Объем инвестиций концессионера в проект без изменения соглашения может быть увеличен не более чем на 20% от изначальной стоимости комплекса.