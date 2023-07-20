В Кузбассе расследовано дело о мошенничестве с материнским капиталом на 14 млн рублей

Уголовное дело в отношении трех жителей кузбасской Юрги по 33 эпизодам обналичивания материнского капитала расследовано и направлено на рассмотрение суда, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области. Обвиняемыми в мошенничестве при получении выплат стали 41-летний директор юргинского агентства недвижимости, 46-летняя юристка агентства и 32-летняя риэлтор.

С января 2016 по октябрь 2017 года участники ОПГ подыскивали владелиц сертификатов на материнский капитал из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении женщин. Убедив их в законности обналичивания, обвиняемые готовили документы для получения займа якобы на строительство жилого дома на участках, которые директор агентства арендовал у городской администрации. После получения займов на суммы маткапитала потерпевшие отдавали деньги обвиняемым, получая обратно от 50 до 100 тыс. руб. Остальные деньги им обещали вернуть после продажи земельного участка, на котором якобы планировалось строительство дома. Таким образом, было обналичено более 14 млн руб. Потерпевшие в правоохранительные органы не обращались, несмотря на потерю остатка маткапитала.

Выявить схему хищения бюджетных средств удалось при расследовании уголовного дела об убийстве в 2021 года в Яшкинском районе женщины и двоих ее детей. В ходе выявления улик в этом деле был найдены документы об оформлении займа на материнский капитал, после чего следователи вышли на обвиняемых. В ходе предварительного следствия было допрошено 157 свидетелей, проведено 49 выемок документов по обналичиванию материнского капитала, 35 почерковедческих экспертиз, материалы уголовных дел составили 243 тома. Суд по ходатайству арестовал имущество обвиняемых на сумму свыше 15 млн рублей, в ходе следствия обвиняемые добровольно возместили св 600 тысяч руб. Двое из них признали вину и заключили досудебное соглашение, риэлтор вину не признала.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Игорь Лавренков, Кемерово