«Пермалко» готовится к смене совета директоров

АО «Амбер Пермалко» объявило о созыве внеочередного общего собрания акционеров. Собрание запланировано на 4 сентября в форме заочного голосования. Акционеры рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий совета директоров АО и избрании нового совета. Сообщение о проведении собрания и его повестка опубликованы 14 июля на сайте «Пермалко». По данным «Ъ-Прикамье», проведение собрания связано с завершившейся сделкой по продаже предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Прикамье» писал о готовящейся смене собственника предприятия. Владелец АО «Амбер Пермалко» — латвийский холдинг Amber Beverage Group планировал продать 92,6% акций ликеро-водочного завода компании «АлкоВорлд» из Петрозаводска. Сделка была одобрена правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями в РФ 27 апреля. На сайте холдинга Amber Beverage Group сообщение о продаже акций появилось 3 июля. Решение объясняется «диверсификацией деятельности в России». Сумма сделки не раскрывается.

«Пермалко» — один из старейших изготовителей алкоголя на Урале. Предприятие работает с 1895 года. В 2006 году контрольный пакет акций АО «Пермалко» выкупила основанная в России международная компания S.P.I. Group с головным офисом в Люксембурге. В 2018 году «Пермалко» вошло в состав Amber Beverage Group — созданной в 2014-м холдинговой компании со штаб-квартирой в Риге (Латвия), которая объединяет балтийские активы S.P.I. В октябре 2021 года пермское предприятие сменило название на «Амбер Пермалко».

Сегодня АО «Амбер Пермалко» выпускает 14 наименований водки, джины под тремя брендами, а также несколько разновидностей настоек и бальзамов. Объемы производства завода в 2022 году, согласно годовому отчету АО, составили более 1,8 млн декалитров алкоголя. Выручка «Пермалко» в 2022 году — 2,5 млрд руб., чистая прибыль — 102,9 млн руб. Эксперты «Ъ-Прикамье» оценивают стоимость предприятия в 1–2,5 млрд руб.