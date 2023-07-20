Владимира Путина пригласили посетить Сысерть

Свердловский краевед Александр Савичев во время наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» пригласил президента Владимира Путина посетить Сысерть. «Я приехал из малого города Сысерть, Свердловская область. Это то место, где родился известный на весь мир писатель Павел Петрович Бажов. Каждый экскурсовод будет влюблять в свой регион, а я, соответственно, в Сысерть. Приглашаю вас в гости»,— указано в стенограмме беседы, опубликованной на сайте Кремля.

Владимир Путин пожелал Александру Савичеву успехов, отметив, что внутренний туризм в России сейчас имеет характер взрывного роста. «И это не в последнюю очередь происходит благодаря таким людям, как вы. Потому что это делает это времяпрепровождение интересным, полезным и завораживающим отчасти, очень содержательным»,— отметил президент.

Александр Савичев занимается проведением экскурсий и написанием книг, а также вместе с волонтерами создает музей на старом металлургическом заводе. В 2021 году он стал победителем Всероссийском конкурса «Мастера гостеприимства», получив грант и реализовав экскурсию с дополненной реальностью.

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