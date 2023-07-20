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Коммерсантъ FM
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WhatsApp сообщил о восстановлении работы после глобального сбоя

В работе мессенджера WhatsApp в течение двух часов наблюдались сбои, свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Владеющая мессенджером Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщила на своем сайте, что у пользователей WhtasApp возникают трудности при отправке и приеме сообщений. Мессенджер сообщил в Twitter, что его работа восстановлена.

«В настоящее время наблюдаются серьезные перебои в приеме входящих сообщений и доставке сообщений на Whatsapp. В течение часа или раньше, если появится дополнительная информация, мы предоставим еще одно обновление»,— говорится в сообщении (было опубликовано в 23:43 мск) на специализированном сайте Meta, в котором отражается статус работы сервисов компании.

В 00:06 мск в Twitter-аккаунте WhatsApp появилось сообщение о том, что работа мессенджера восстановлена: «и мы вернулись, приятного общения!».

Согласно данным Downdetector, наибольшее количество жалоб на работу WhatsApp (40 789) было зафиксировано в 23:35 мск. К полуночи число жалоб резко снизилось до 985.

Эрдни Кагалтынов

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