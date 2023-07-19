Общественник попался на коррупции

Председателя Самарской региональной общественной организации по защите прав потребителей «Народный контроль» Александра Васюкова признали виновным в коммерческом подкупе и злоупотреблении полномочиями. Его приговорили к лишению свободы на пять с половиной лет условно с испытательным сроком четыре года. Также ему назначен штраф 250 тыс. руб. Глава общественной организации должен был информировать должностных лиц управления Роспотребнадзора по Самарской области о нарушениях прав потребителей, случаях обнаружения недоброкачественной и опасной продукции. При этом, по данным следствия, во время общественного контроля обвиняемый требовал с работников торговли деньги за то, что не будет сообщать в Рос­потребнадзор о выявленных нарушениях. Так, в период с 2017 по 2021 год глава «Народного контроля» получил взятки на сумму более 240 тыс. руб. Эксперты считают назначенное наказание мягким: «По аналогичным делам обычно дают реальные сроки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Председателя Самарской региональной общественной организации по защите прав потребителей «Народный контроль» Александра Васюкова признали виновным в коммерческом подкупе (ст. 204 УК РФ), мелком коммерческом подкупе (ст. 204.2 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Его приговорили к лишению свободы на пять с половиной лет условно с испытательным сроком четыре года. Также ему назначен штраф 250 тыс. руб. Приговор суда не вступил в силу. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Председатель региональной общественной организации должен был информировать должностных лиц управления Роспотребнадзора по Самарской области о фактах нарушения прав потребителей, случаях обнаружения недоброкачественной и опасной продукции. При этом, по данным следствия, во время общественного контроля обвиняемый требовал с работников торговли деньги за то, что не будет сообщать должностным лицам Роспотребнадзора о выявленных нарушениях.

«Злоумышленник угрожал потерпевшим привлечением к административной ответственности, после чего они соглашались с требованиями и передавали ему денежные средства, при этом их передача оформлялась через подписание договоров о якобы оказанных консультационных услугах»,— уточняют следователи. Так, с 2017 по 2021 год глава «Народного контроля» получил взятки на сумму более 240 тыс. руб.

Кроме того, из-за преступления в регионе выпускалась продукция с нарушением сроков годности и правил маркировки товаров. Это привело к причинению «существенного вреда правам и законным интересам неограниченного числа потребителей», подчеркивают представители регионального СУ СКР.

Как рассказал «Ъ» управляющий партнер адвокатского бюро «Яблоков и партнеры» Вячеслав Яблоков, до того, как в отношении Александра Васюкова возбудили уголовное дело к ним, обращалось несколько предпринимателей по данной ситуации: «Законодательство в стране такое, что 100% соблюдать его крайне сложно. И он (Александр Васюков) находил мельчайшие нарушения и говорил: „Хотите, я передам это в соответствующие органы, или делайте добровольный взнос организации“. Таких жалоб было много. Меня радует тот факт, что остановили человека, который организовал такого рода работу „во благо общества“, связанную с вымогательством денег с коммерсантов, предпринимателей, торговых точек и магазинов. К нам обращались люди, которые страдали от этого».

Эксперт считает назначенное наказание мягким: «Статья 204 УК РФ (коммерческий подкуп) аналогична статье о взятке. По аналогичным делам обычно дают реальные сроки, поэтому ему сильно повезло, что он получил условное наказание».

Ранее в Самаре за коммерческий подкуп был осужден другой общественник. В мае 2022 года активиста самарского реготделения ОНФ Аркадия Лазарева признали виновным в покушении на коммерческий подкуп в особо крупном размере. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Адвокат активиста просил отменить приговор и прекратить уголовное преследование. По его словам, Лазарев был привлечен к уголовной ответственности за совершение деяния, которое не предусмотрено УК РФ: «Отсутствовало заявление какой-либо организации, а уголовные дела по данной статье возбуждаются по заявлению организации, которая считает себя потерпевшей». Самарский областной суд 26 января этого года отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение, поскольку суд первой инстанции, придя к выводу о необходимости назначения Аркадию Лазареву дополнительного наказания, его срок в приговоре не указал. Затем в мае текущего года Шестой кассационный суд отменил решение апелляционной инстанции — областной суд «нарушил требования уголовно-процессуального законодательства, повлиявшие на исход дела», «уклонившись от рассмотрения доводов апелляционных жалоб». Дело направлено на новое рассмотрение в областной суд.

Ани Айвазян