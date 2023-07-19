Губернатор нажал на БАС

Правительство Ульяновской области намерено обеспечить в регионе активное развитие производства, испытаний и эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС). Задачу комплексного развития этого направления поставил перед чиновниками губернатор региона Алексей Русских, отмечая, что необходимо включиться в будущий нацпроект развития БАС, что, по мнению губернатора, «позволит получить федеральную поддержку и снять нагрузку с областного бюджета». В региональном Агентстве технологического развития считают, что в конкуренции регионов за развитие этого направления Ульяновская область имеет свои преимущества в связи с наличием развитого IT-сектора, множества авиационных предприятий и кадрового потенциала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Павлов (справа) уверен, что уникальный набор компетенций региона привлечет производителей БАС

Фото: АТР Вадим Павлов (справа) уверен, что уникальный набор компетенций региона привлечет производителей БАС

Фото: АТР

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поставил перед правительством задачу по комплексному развитию в регионе беспилотных авиационных систем. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, отметив, что это «новое направление в промышленности региона», которое облправительство «обязательно будет поддерживать», а «для ульяновских предприятий это возможность занять новую нишу и нарастить производственные мощности». По словам губернатора, Ульяновская область аккредитована для участия в нацпроекте по развитию БАС, что «позволит получить федеральную поддержку и снять нагрузку с областного бюджета». Для координации работы по развитию отрасли БАС в регионе уже создан Центр беспилотных систем на базе Агентства технологического развития (АНО АТР, учредитель — правительство региона). Господин Русских также сообщил, что с этого года в регионе введена мера поддержки производителей и разработчиков БАС в виде возможности получения от федерального Фонда финансирования промышленности и предпринимательства льготного займа до 1 млрд руб. под 1% годовых. Кроме того, подчеркнул губернатор, в Ульяновской области формируется система непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки и эксплуатации БАС, с 1 сентября этого года года Ульяновский институт гражданской авиации (УИГА, готовит пилотов) начнет готовить инженеров по эксплуатации беспилотных авиационных систем, а в Ульяновском авиационном колледже уже состоялось несколько выпусков операторов БАС.

Напомним, в конце декабря 2022 года президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам развития БАС, согласно которому в июне этого года должна быть утверждена стратегия развития БАС до 2030 года, а к 1 сентября должен быть утвержден нацпроект по развитию БАС на этот период, который будет предусматривать разработку и серийное производство БАС, развитие инфраструктуры для их эксплуатации, меры стимулирования спроса на российские беспилотники, а также мероприятия по обеспечению подготовки кадров в этой сфере.

Согласно данным, указанным в «Стратегии развития БАС» (утверждена 21 июня), доля отрасли беспилотной авиации в ВВП РФ — менее 0,1% и менее 1% мирового рынка, объем экспорта БАС в 2018–2022 годах составил не более 600 млн руб., в то же время среднегодовой темп роста мирового рынка беспилотников с 2018 года — 21%, к 2022 году он достиг $30,6 млрд. В 2022 году на рынке БАС доминируют США и КНР. По прогнозам экспертов, мировая индустрия БАС к 2030 году может вырасти в 1,8 раза. Согласно «Стратегии», к 2030 году число реализованных БАС на рынке РФ выйти на уровень более 180 тыс. единиц, на что потребуется около 200 млрд руб.

Глава АТР Вадим Павлов, координирующий деятельность по развитию сферы БАС, сказал «Ъ», что сейчас, когда развитие БАС стало общефедеральным трендом, между регионами РФ идет серьезная конкуренция за размещение на своей территории производств беспилотных летательных аппаратов, однако Ульяновская область имеет в этом ряд преимуществ. «Мы, как регион с легендарным авиационным прошлым и настоящим, имеем достаточно развитую инфраструктуру»,— сказал господин Павлов, заметив, что в Ульяновской области большое количество авиационных производств — от самолетов до комплектующих, авионики, композитных материалов; кроме того, имеются высшие учебные заведения, готовящие специалистов в авиационной сфере, в том числе УИГА, развитый IT-кластер. «Регионы с таким набором компетенций можно пересчитать на пальцах»,— заметил Вадим Павлов. Он также отметил, что «сегодня Ульяновская область — единственный в ПФО регион, который не закрыл полностью небо»: «Это принципиальная позиция региональной власти, мы ввели дополнительный этап согласования с оперштабом, благодаря этому мы получаем запросы даже из других регионов на проведение испытательных полетов в Ульяновской области». Также, по его словам, сейчас совместно с Минэкономразвития РФ регион готовит проект постановления правительства РФ об экспериментальном правовом режиме в сфере сельского хозяйства по использованию БАС (ожидается подписание постановления для нескольких регионов РФ, в том числе Ульяновской области, до конца лета). Кроме того, в рамках будущего нацпроекта регион «уже заявился на создание научно-производственного центра БАС», на базе АТР создан региональный «Консорциум БАС», в который входят ключевые вузы, авиационные предприятия и производители БАС, а на базе аэродрома аэроклуба ДОСААФ «Белый ключ» планируется создать летно-испытательный комплекс для беспилотных авиасистем. Глава АТР отметил, что при таком наборе компетенций мерах поддержки производителей БАС и инвесторов Ульяновская область привлекательна для производителей беспилотников. По его словам, в регионе уже есть несколько компаний, которые занимаются производством БАС и компонентов к ним, а также компании, занимающиеся разработкой специального программного ­обеспечения.

Впрочем, некоторые из них известны. Как неделю назад сообщала пресс-служба губернатора, на выставке «Иннопром2023» ульяновский «Завод Сигнал» (ООО) продемонстрировал БАС самолетного типа собственной разработки «Сигнал-Платформа», которые могут развивать скорость до 200 км/ч и летать в радиусе 150 км. Там же свои БАСы продемонстрировали компания ИЛК, конструкторское бюро автономных систем «Ника» из УлГУ.

Гендиректор аэропортовой особой экономической зоны (ПОЭЗ) «Ульяновск» Олег Барабанов подтвердил «Ъ» интерес производителей БАС к Ульяновской области. По его словам, на территории ПОЭЗ планируют разместить производства две компании (их названия до окончательного оформления всех документов он сообщать отказался). Одна из них — российская, намеренная производить большие БАС самолетного типа, для нее начинается строительство специальных производственных помещений с ангаром. Вторая — китайская компания, которая в конце июля намерена привезти в Ульяновск образцы своей продукции, после чего будет принято решение о размещении производства.

Сергей Титов, Ульяновск