Курс доллара. Прогноз на 20–21 июля

Егор Жильников,

главный аналитик В рамках ближайших торгов доллар продолжит консолидацию в верхней части диапазона 90–91 руб. На рынке сформировался баланс между спросом и предложением, при этом торговая активность оставалась пониженной. Мы считаем, что участники торгов не спешат открывать позиции, ожидая новых значимых сигналов. При этом, по нашим оценкам, рубль остается перепроданным как с технической точки зрения, так и фундаментальной. Стоит отметить, что недавнее резкое снижение американской валюты на глобальных рынках было проигнорировано парой доллар-рубль. Полагаем, что в рамках ближайших торгов доллар продолжит консолидацию в верхней части диапазона 90–91 руб. на фоне относительно стабильного внешнего фона и формирования растущего тренда в ценах на нефть.

Полина Хвойницкая,

руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Поддержку российская валюта продолжает получать от постепенно восстанавливающихся котировок нефти Сохраняем прогноз по возможному небольшому укреплению российской валюты на фоне заседания Банка России по ключевой ставке, которое состоится в пятницу. Рост ставки повысит доходность облигационного сегмента российского рынка, что может простимулировать часть инвесторов начать постепенно снижать валютные позиции в пользу покупки рублевых облигаций. Так, доходности по пятилетним ОФЗ находятся на уровне 10,4% годовых, что является довольно привлекательным значением. Добавим, что на текущий момент доходности по однолетним ОФЗ повысились до 8,3% годовых. Это отражает ожидания участников рынка по повышению ключевой ставки в пятницу до 8,25% годовых. Также поддержку российская валюта продолжает получать от постепенно восстанавливающихся котировок нефти на мировых рынках. Нефть марки Brent торгуется уже выше $80 за баррель, но на фоне добровольного сокращения поставок Россией это будет оказывать меньшее влияние, чем прежде.

Денис Буйволов,

аналитик Ключевым событием недели остается заседание Центрального банка РФ в пятницу Российская валюта в начале торговой недели потеряла часть позиций, скорректировавшись в диапазоне 91–92 рубля за доллар. Не помог российской валюте даже рост нефтяных котировок. Ключевым событием недели остается заседание Центрального банка РФ в пятницу, по итогам которого консенсус-прогноз предполагает повышение ставки на 0,5 п. п. Мы полагаем, что в отсутствие каких-либо значимых событий российская валюта продолжит торговаться до заседания ЦБ РФ в диапазоне 90,5–92 рубля за доллар.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках На курс доллара могут повлиять публикации данных о числе выданных разрешений на строительство в США Рубль находится в зоне повышенной волатильности на фоне обострения геополитических событий. В свою очередь, поддержку рублю оказывают рост цен на энергоресурсы, падение индекса доллара на мировом рынке, а также, несомненно, на стороне рубля играет приближение пика новых выплат. Ожидаемое повышение ключевой ставки ЦБ на заседании 21 июля хотя и в целом позитивно для курса национальной валюты, но в текущих реалиях отсутствия игроков в carry trade это влияние может быть сильно ограничено. На курс доллара могут повлиять публикации данных о числе выданных разрешений на строительство в США и еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов Минэнерго США. Кроме того, курс американской валюты учитывает опубликованные данные по ослаблению темпов роста розничных продаж в США и неожиданное снижение объема промышленного производства.