Курс доллара. Прогноз на 20–21 июля

После недельного перерыва ослабление рубля возобновилось. По итогам биржевых торгов среды курс доллара закрылся на отметке 91,40 руб./$, что на 1,3 руб. выше значений закрытия пятницы. Аналитики связывают происходящее с обострением геополитической ситуации и низким предложением валюты со стороны экспортеров.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Зенит
|90.00
|Банк Русский Стандарт
|89.50-92.00
|«БКС Мир инвестиций»
|88.00-91.00
|Экспобанк
|88.20-91.20
|ПСБ
|86.00-90.00
|Консенсус-прогноз *
|89.59
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
В рамках ближайших торгов доллар продолжит консолидацию в верхней части диапазона 90–91 руб.
На рынке сформировался баланс между спросом и предложением, при этом торговая активность оставалась пониженной. Мы считаем, что участники торгов не спешат открывать позиции, ожидая новых значимых сигналов. При этом, по нашим оценкам, рубль остается перепроданным как с технической точки зрения, так и фундаментальной. Стоит отметить, что недавнее резкое снижение американской валюты на глобальных рынках было проигнорировано парой доллар-рубль. Полагаем, что в рамках ближайших торгов доллар продолжит консолидацию в верхней части диапазона 90–91 руб. на фоне относительно стабильного внешнего фона и формирования растущего тренда в ценах на нефть.
Поддержку российская валюта продолжает получать от постепенно восстанавливающихся котировок нефти
Сохраняем прогноз по возможному небольшому укреплению российской валюты на фоне заседания Банка России по ключевой ставке, которое состоится в пятницу. Рост ставки повысит доходность облигационного сегмента российского рынка, что может простимулировать часть инвесторов начать постепенно снижать валютные позиции в пользу покупки рублевых облигаций. Так, доходности по пятилетним ОФЗ находятся на уровне 10,4% годовых, что является довольно привлекательным значением. Добавим, что на текущий момент доходности по однолетним ОФЗ повысились до 8,3% годовых. Это отражает ожидания участников рынка по повышению ключевой ставки в пятницу до 8,25% годовых. Также поддержку российская валюта продолжает получать от постепенно восстанавливающихся котировок нефти на мировых рынках. Нефть марки Brent торгуется уже выше $80 за баррель, но на фоне добровольного сокращения поставок Россией это будет оказывать меньшее влияние, чем прежде.
Ключевым событием недели остается заседание Центрального банка РФ в пятницу
Российская валюта в начале торговой недели потеряла часть позиций, скорректировавшись в диапазоне 91–92 рубля за доллар. Не помог российской валюте даже рост нефтяных котировок. Ключевым событием недели остается заседание Центрального банка РФ в пятницу, по итогам которого консенсус-прогноз предполагает повышение ставки на 0,5 п. п. Мы полагаем, что в отсутствие каких-либо значимых событий российская валюта продолжит торговаться до заседания ЦБ РФ в диапазоне 90,5–92 рубля за доллар.
На курс доллара могут повлиять публикации данных о числе выданных разрешений на строительство в США
Рубль находится в зоне повышенной волатильности на фоне обострения геополитических событий. В свою очередь, поддержку рублю оказывают рост цен на энергоресурсы, падение индекса доллара на мировом рынке, а также, несомненно, на стороне рубля играет приближение пика новых выплат. Ожидаемое повышение ключевой ставки ЦБ на заседании 21 июля хотя и в целом позитивно для курса национальной валюты, но в текущих реалиях отсутствия игроков в carry trade это влияние может быть сильно ограничено. На курс доллара могут повлиять публикации данных о числе выданных разрешений на строительство в США и еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов Минэнерго США. Кроме того, курс американской валюты учитывает опубликованные данные по ослаблению темпов роста розничных продаж в США и неожиданное снижение объема промышленного производства.
Цены на нефть и слабость американской валюты оказывают поддержку
Рубль консолидируется к доллару в диапазоне 89–92 руб. и явно не готов реализовать еще одну попытку восстановления. Цены на нефть и слабость американской валюты оказывают поддержку, равно как и улучшение глобальных настроений вокруг развивающихся экономик. Главным событием недели станет заседание ЦБ РФ. Увеличение размера ключевой ставки на 50 б. п. вряд ли вызовет реакцию рубля, однако больший шаг повышения или ощутимое ужесточение риторики (в том числе в обновленном среднесрочном прогнозе) могут улучшить позиции рубля.