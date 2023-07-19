На юге Москвы в коллекторе найдено тело 11-летнего подростка с ножевыми ранениями

В парке в районе Каширского шоссе в Москве найден мертвым 11-летний подросток с ножевыми ранениями. Как сообщили в столичном управлении СКР, накануне он ушел гулять со сверстником и не вернулся домой.

О пропаже подростка в правоохранительные органы сообщила его мать. Его тело обнаружили в 17:10 в канализационном коллектор. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Источник РЕН ТВ сообщил, что подросток ушел гулять с 13-летним другом на детскую площадку, затем они сходили в парк. На записях камер видеонаблюдения, по данным телеканала, видно, что друг убитого вышел из парка один. При этом своей семье он сказал, что с погибшим не встречался.

Лусине Баласян