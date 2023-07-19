Нижегородские депутаты поддержали введение штрафов за пропаганду бездетности

Комитет по социальным вопросам нижегородского заксобрания поддержал предложенный госсоветом Башкортостана законопроект о введении административной ответственности за пропаганду «чайлдфри» – сознательного и добровольного отказа от рождения детей, не связанного с медицинскими показателями или религиозными убеждениями. Башкирские депутаты сослались на социологические исследования о том, что в последнее время количество сторонников идеологии «чайлдфри» увеличивается. Так, в 2021 году от рождения детей отказались 6% россиян, имеющих хорошие условия жизни, в настоящее время 34% респондентов не осуждает сторонников бездетности, указали инициаторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Чтобы бороться с пропагандой добровольной бездетности в интернете, Башкортостан предложил ввести в России штрафы до 3 тыс. руб. для граждан, публично поддерживающих идею «чайлдфри». До 50 тыс. руб. штрафа либо административное приостановление деятельности предусмотрено для юридических лиц.

«Наша исконная русская семья гордится традиционными семейными ценностями, многодетностью, и государство это поддерживает. Те люди, которые распространяют в соцсетях тему “чайлдфри” и приветствуют ее, представляют опасность для нашего общества. Все депутаты комитета поддержали законопроект, мы хотим, чтобы в нашем городе и в нашей стране было больше детей и они были счастливы», – сообщила председатель комитета Наталья Смотракова. Она добавила, что законопроект предусматривает изъятие у правонарушителей «орудия преступления» – компьютеров, планшетов или другой техники, с помощью которой в интернете высказывалась поддержка идеологии. Губернатор Нижегородской области также направил положительный отзыв на законопроект.

Иван Сергеев