Наэлектризованная сессия

Акции ряда энергетических компаний вновь оказались в лидерах роста котировок на торгах Московской биржи. При этом объем торгов акциями ТГК-1 превысил объемы сделок с такими «голубыми фишками», как Сбербанк, «Газпром» и ЛУКОЙЛ. Эксперты связывают ситуацию с улучшением ценовой конъюнктуры в целом для отрасли, ростом спроса на электроэнергию, а также выплатой дивидендов, что отразилось в первую очередь на низколиквидных бумагах. При этом аналитики считают эти покупки преимущественно спекулятивными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

На торгах Московской бирже 19 июля в лидерах как роста котировок, так и объема сделок оказались сразу несколько не самых ликвидных ценных бумаг компаний электроэнергетики. Так, крупнейшая из них по капитализации — ТГК-1 — показала рост котировок по итогам дня почти на 13%. Объем торгов ее акциями превысил 8 млрд руб.— больше, чем по акциям Сбербанка, «Газпрома», ЛУКОЙЛа или «Норильского никеля». В результате котировки вернулись к значениям июня 2021 года.

Обыкновенные акции еще двух эмитентов — Калужской сбытовой компании (СК) и «Россетей Ленэнерго» — подорожали на 28% и 20% соответственно, а объемы торгов ими превысили 1 млрд руб. Акции ряда менее крупных компаний показали рост на 9–25%. Индекс Московской биржи на основной сессии потерял 0,4% и закрылся на отметке 2943,43 пункта.

Синхронные взлеты низколиквидных акций компаний электроэнергетики периодически оживляют российских фондовый рынок.

В предыдущие два дня лидерами роста и объема торгов были акции ТГК-2 и ТГК-14. Кроме того, взлеты котировок с соответствующими объемами торгов, превышавшими 1 млрд руб., по акциям «Ленэнерго» случались в декабре 2022 года и в январе и апреле 2023 года, по акциям Калужской СК — в феврале 2023 года, ТГК-14 — в мае 2023 года. При этом значительных откатов котировок не последовало, и в настоящее время они торгуются вблизи многолетних и даже исторических максимумов.

Интерес к электроэнергетике вполне закономерен и может быть объяснен фундаментальными факторами: в последние месяцы улучшилась ценовая конъюнктура для отрасли, растет спрос на электроэнергию, многие компании сектора заплатили дивиденды, считает стратег «Арикапитала» Сергей Суверов.

Впрочем, в значительной степени это касается компаний с большой капитализацией, в том числе госкомпаний. В частности, за прошлый год дивиденды объявили ОГК-2, «РусГидро», «Мосэнерго», «Самараэнерго», «Ставропольэнергосбыт», ТГК-14, МОЭСК, «Кубаньэнерго» и другие. Причем дивидендная доходность составляла 4–8%. Однако по большей части этих бумаг выплаты акционерам уже прошли. Впрочем, старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Булгаков отмечает, что часть компаний, среди которых «ФСК Россети», «Юнипро», ТГК-1, дивиденды решили не платить.

Благодаря устойчивому спросу на электроэнергию (в последние полтора месяца наметился даже рост потребления в европейской части России), цены РСВ (спотовый — рынок на сутки вперед) в целом находятся на приемлемых уровнях для генерирующих компаний — их выручка и прибыль растет, говорит Дмитрий Булгаков. «Выручка электроэнергетических компаний в этом смысле в большей массе именно рублевая. При этом более высокая инфляция создаст предпосылки для более серьезной индексации тарифов на внутреннем рынке, что также поддержит среднесрочные показатели энергетиков»,— добавил независимый финансовый аналитик Андрей Бархота

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Часть компаний — «Мосэнерго», ОГК-2 и ТГК-1 — планирует возобновить раскрытие финансовой отчетности, заметил господин Булгаков. «В целом в энергетике есть недооцененные бумаги»,— уточнил аналитик. Однако рекомендации у БКС — по крупным компаниям, в частности, по акциям «Мосэнерго», «Интер РАО», «Юнипро». На улучшение фундаментальных факторов, по словам господина Суверова, наложилась спекулятивная активность.

Индекс Московской биржи на горизонте 9–12 месяцев будет довольно нервозно и оперативно реагировать на геополитическую динамику, считает господин Бархота: «Поэтому инвесторы ориентируются скорее на те сектора и эмитентов, которые в своей операционной деятельности завязаны на стабильный сбыт товаров, работ и услуг на внутреннем рынке».

Ксения Куликова