В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ открылась выставка Михаила Узикова

Выставка «Механическая жизнь» Михаила Узикова открылась в Екатеринбурге в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ. На выставке представлено около 30 работ в стиле стимпанка. «Это одно из направлений графического искусства. Мы видим виртуозное владение графикой, композицией, присутствует насыщенная концептуальная история»,— отметила директор музея Елена Штубова на открытии экспозиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Механическая жизнь» Михаила Узикова

Фото: Елена Медведева Выставка «Механическая жизнь» Михаила Узикова

Фото: Елена Медведева

«Поражает мастерство композиции в прямоугольном кадре каждого произведения, симбиоз графики, цвета, умение выпукло изобразить объем. Все соединяется с характерными для архитекторов, засечками, мерными линиями, подписями»,— добавил директор архитектурного института УрГАХУ Вадим Опарин.

Михаил Узиков в 1986 году окончил Свердловский архитектурный институт. В 1984–1990 годах был участником независимых объединений художников «Вернисаж» и «Сурикова-31». По окончанию института был отправлен в Ливерпульский университет в Школу молодых архитекторов. С 1992 года живет и работает за рубежом. Наиболее известные работы, которые были созданы по концепции и участии художника: Олимпийский водный стадион, аквапарк Watercube (Пекин, Китай), «1000 городов» (Тегеран, Иран), тематический парк Xishuangbanna (Китай), парк Everland Caribbean Bay (Южная Корея).

По словам госпожи Штубовой, ранее выставка несколько раз демонстрировалась в Китае. В России ее показывал Ирбитский музей изобразительных искусств и частная галерея в Санкт-Петербурге.

Елена Медведева