Быстрее, выше, дороже

Министр спорта Олег Матыцин выступил в среду на правительственном часе в Госдуме. Он заверил депутатов, что, несмотря на «беспрецедентную дискриминацию» и «постоянное международное давление», наш спорт развивается успешно, а граждане активно приобщаются к физкультуре. Парламентарии призвали чиновников не останавливаться на достигнутом и даже предложили свои способы финансирования: от дополнительных взносов с букмекеров до возрождения «Спортлото».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр спорта Олег Матыцин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Министр спорта Олег Матыцин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Свой доклад Олег Матыцин начал с расшифровки трех задач, стоящих перед российским спортом в целом: «Первая — это обороноспособность страны: ее граждане должны быть сильными, морально и физически подготовленными. Вторая — это трудоспособность граждан: физическая культура и спорт позволяют реализовать интеллектуальные способности и профессиональные навыки человека. И третье — если можно так выразиться, "детоспособность": у здоровых людей должны рождаться и будут рождаться здоровые дети». Достичь этих целей, по мнению министра, поможет повсеместная интеграция спорта — в образование, здравоохранение, в программы развития села, производства и бизнеса. Под такую кампанию, полагает чиновник, даже напрашивается разработка отдельного национального проекта, тем более что осуществлять задуманное приходится «под постоянным международным давлением с 2014 года» и в «беспрецедентных дискриминационных условиях».

Последующий отчет господина Матыцина с массивом оптимистичных статистических данных представители профильных комитетов встретили с вежливым воодушевлением, но не без критики.

Так, первый зампред комитета по контролю Михаил Романов («Единая Россия»; ЕР) рассказал, что Счетная палата выявила в отраслевых структурах систематические нарушения в части требований к бюджетной отчетности, а Генпрокуратура и вовсе отчиталась «об отсутствии в стране эффективной системы развития системы физкультуры и спорта». «Комитет по контролю отмечает, что недостаточно эффективные механизмы управления спортом не позволяют должным образом активизировать ресурсы государства, общества, спортивных организаций и образовательных учреждений»,— резюмировал господин Романов. Глава комитета по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР), в свою очередь, настаивал на наращивании темпов строительства и реставрации спортивной инфраструктуры. Деньги для этого он предложил добывать, развивая институты государственно-частного партнерства.

Вопросы рационального расходования средств волновали и других парламентариев. Внефракционный депутат Оксана Дмитриева попросила раскрыть соотношение финансирования спорта высших достижений и массового спорта, предложив с учетом обстановки переориентироваться именно на второй. Олег Матыцин доложил, что это соотношение уже составляет 60% к 40% в пользу массового спорта, который «для нынешней команды министерства является приоритетом»: «Понимаем, что большая часть населения — не профессиональные спортсмены, они требуют внимания, доступной среды для занятий спортом».

Впрочем, о профессионалах депутаты тоже не забыли. Амир Хамитов («Новые люди») интересовался, как идут дела с разработкой новых форматов проведения международных стартов, а Каплан Панеш (ЛДПР) — вопросами сохранения российских спортсменов под родным флагом. Со стартами, заверил господин Матыцин, проблем почти нет: «Игры БРИКС, ШОС, стран СНГ, фестивали студенческого спорта, Паралимпийские игры. Для нас нет недружественных стран в спорте, мы не проводим это как альтернативу и всегда приглашаем всех».

Преданность же спортсменов родине, полагает министр, должны обеспечить меры социальной защиты.

Снова участвовать в международных стартах россияне, по всей видимости, готовы в любой момент, но с условием, добавил он: «Есть красная черта: никакие декларации, которые осуждают военную операцию, спортсменами или кем бы то ни было подписываться не будут».

Когда дошло до выступлений от фракций, депутаты, принимая во внимание поставленную президентом задачу привлечь к регулярным занятиям спортом 70% населения, снова заговорили о деньгах. Идею Дмитрия Свищева о ГЧП развили представители других партий — к примеру, Владимир Исаков (КПРФ) предложил госкомпаниям отказаться от «ярмарки тщеславия» в виде многомиллионной поддержки больших клубов. Либерал-демократы настаивали на развитии бюджетной поддержки, единороссы — на дополнительных взносах с букмекеров, а эсер Олег Нилов вспомнил о советском «Спортлото»: «И люди будут покупать эти билеты — добровольно, а иногда и принудительно. Ничего страшного я в этом не вижу».

«Не в деньгах счастье! — успокоил коллег спикер Вячеслав Володин.— Нельзя сводить развитие физической культуры в чистом виде к финансированию. Пример каждого, в первую очередь родителей для детей, будет играть ключевую роль. А для этого надо каждому задуматься, особенно политикам: а сам он многое делает, чтобы своим примером здоровый образ жизни пропагандировать?» Председатель Госдумы даже предположил, что рано или поздно придет время, когда политику, прежде чем искать поддержки избирателей, «нужно будет на весы вставать». «Да, бытие определяет сознание, но сознание формируем мы с вами,— согласился Олег Матыцин.— Если мы будем формировать сознание как людей здоровых, патриотов, тогда мы найдем источники финансирования».

Григорий Лейба